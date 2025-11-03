◆これまでのあらすじ



萌香は正輝と、結婚を目前に控えた婚約者同士。しかし正輝には、性別を超えた親友・莉乃の存在があった。



あまりにも近い莉乃と正輝の距離感に萌香はかつて激しく嫉妬し、2人で会うことを制限。しかしその一方で自身は男友達と酔いに任せてキスをしてしまうという失態を犯す。



莉乃は萌香の不貞の現場を目撃してしまったものの、9年付き合っているパートナー・秀治から「責任取れないだろ」と諌められて言わないことに。







「明日の結婚式、雨になったらどうしよう」



昨晩ベッドの中であれだけ怯えていた萌香を、神様も少しは気の毒に思ってくれたのかもしれない。



頭上に広がる11月の空は秋らしく高く澄み切って、どこまでも青い。ガラスでできたチャペルには木漏れ日が射し、石造りの床に優美な模様を作っていた。



「それでは、新婦の入場です」



式を執り仕切る牧師の声掛けで、聖歌隊による厳かな讃美歌が始まる。



と同時にガラス戸の向こうから、ご両親に付き添われた新婦がゆっくりと入場してきた。人生で最も美しい、萌香の姿だ。



お義母さんにベールを被せてもらい、お義父さんに手を取引いてもらう。



バージンロードをゆっくりと、しかし着実に、萌香が歩みを進める。



そのゆるやかな一歩一歩はまるで、萌香と俺がゆっくりと心を寄せ合った月日そのもののようで、俺はうっかり感極まってしまいそうになる。



「萌香。すごく綺麗だ」



「えへへ…ありがとう」



お義父さんから萌香の手を受け取り、ふたり聖壇の前で肩を並べる。ベール越しに見つめ合う俺たちに向かって、牧師が誓いの言葉の問いかけを始めた。



いよいよ、その時が来た。ずいぶんと長いこと、この瞬間に焦がれ続けていたように思う。



問われるまでもなく「はい」と答える準備をしながら、俺はこの静寂に耳を澄ます。



光溢れるチャペルに、牧師の声だけが響いた。



「新郎、秀治。あなたはここにいる萌香を、病める時も健やかなる時も富める時も貧しき時も、妻として愛し敬い、慈しむ事を誓いますか────」

Vol.16 ＜秀治＞



「厄介だよなぁ。嫉妬や束縛なんて無粋なこと、だれもゆるしてくれないから」



俺と萌香が初めて交わした会話は、そんなセリフで始まるものだった。



2年前。中目黒の『ニュイ』。莉乃と正輝くんのお気に入りの店。



そこで、莉乃の皿からマッシュルームを持っていった正輝くんの姿に衝撃を受けて、萌香が店を飛び出して…。



そんな彼女を追いかけて、俺の方から萌香に声をかけたのだったと思う。



電話のふりをして外まで逃げてまで、あの2人の友情を受け入れようとする萌香の姿は、とても放っておけなかった。



まるで、莉乃と付き合い出した当時の自分を見ているようだったから。



莉乃とは10年付き合ったけれど、正輝くんに嫉妬しなくなるまでには、2〜3年の時間を要したと思う。



大学のサークルの先輩後輩として莉乃に出会ったけれど、隣にはいつも正輝くんがいた。



「正輝とはなんでもないよ。ずっと昔からの親友なの」



「そうなんだ。いいね、そういうの」



理解のあるふりをしながら、内心は嫉妬で気が狂いそうだった。



あんなに前向きで、純粋で、賢い女性は他にいない。莉乃を他の誰にも渡したくなくて、アプローチをし続けて彼女になってもらった。



付き合いはじめは、ケンカも何度かしたと思う。



「さすがに男女なわけだし、正輝くんと2人きりでお酒飲むのはどうなの？」



そんなふうに素直じゃないヤキモチだって、ぶつけてみたことがなかったわけじゃない。



だけど莉乃からは日頃、こんなふうに言われていたのだ。



「精神的に成熟してるところが好き」

「尊敬できるところが好き」

「私を理解してくれるところが好き」



意見の相違がある際は、実際はケンカ…と言えるようなものではなく、ディベートのようなすり合わせが行われた。



正輝くんと莉乃の間には、友情しかない。間違いなんて、起こりうるわけがない。そんなことは俺だって頭では理解していた。



なにより、男女の友情に理解のあるフリをしてアプローチをしていた以上、撤回して泣き喚くのはルール違反というものだろう。



結果、莉乃の意見に合わせるしかなかった。



莉乃は迷わない。就活も、俺に意見を求めることはなかった。会社を辞める時も、起業をする時も、俺に求められたのは“理解”と“尊重”だ。



もちろん、結婚についても。



莉乃を自分だけのものにしたくて、莉乃が就職してすぐの頃に「結婚はいつ頃したいと思ってるの？」と聞いたのだ。



でも返ってきたのは、予想外の非婚主義思想の主張と、「でも、秀治と一緒にいたいから同棲はどう？」という言葉だった。



“理解”と“尊重”に欠けた人間だと思われたくない俺は、涼しい顔をして同調した。



嫉妬には、慣れた。



まがいなりにも莉乃の方から同棲を持ちかけてくれたことで、多少は満たされる部分があったのかもしれない。



慣れと虚勢で男女の友情を肯定し、莉乃のそばにいることを選んだ。



9年も経てば自分でも、本当に理解者になったのだと思えた。



でも──2年前のあの夜。



「ごめんなさい、用事を思い出して。ちょっと一本電話してきます」



そう言って店を飛び出していく萌香を見て、俺の中の何かが決壊したような感覚があった。



慣れではなかった。鈍麻だった。痛みはまだそこにあった。



だけどそれは、精神的に成熟した、尊敬できる、理解のある大人にはゆるされることのない、嫉妬という痛み。



そんな苦悩が萌香の姿に重なり、思わず口をついて出たのだ。



「厄介だよなぁ。嫉妬や束縛なんて無粋なこと、だれもゆるしてくれないから」

当時、どんな経緯で萌香と正輝くんとの結婚が決まったのかどうかは、俺の知るところではない。



その話を聞く前に、莉乃から少し妙な話も聞かされていたから意外ではあったけれど…。



この頃の俺は、再び自分の嫉妬心に気づいてしまったことで、正輝くんの話は意識的に避けていたのだと思う。



「萌香ちゃんが浮気してるかもしれない…」



そう莉乃から相談されても、「放っておけよ」としか言わなかったはずだ。



だから、結婚が決まって4人でしょっちゅう会うようになっても、これまた「萌香ちゃん、よかったな」くらいの感想しか持たなかった。



けど、正輝くんが莉乃に婚姻届の証人になってもらうよう頼みに来た、あの夜は違った。



「嬉しいです。秀治さん、莉乃さん。私たちのために、ありがとうございます」



正輝くんの隣で頭をさげる萌香の耳が、真っ赤になっていたのだ。



― ああ。彼女まだ、戦っているんだ。



直視できない悲しみと同時に、強い怒りに襲われたことを覚えている。



その結果。



ハワイから帰国しているママのホテルに泊まるという莉乃と別れ、ゴルフの疲れでベロベロに酔っ払った正輝くんを送り───。



俺と萌香は、悲しみを分かち合った。



怒りと悲しみに身を任せ、激しく萌香を抱きながら、考えていた。



― ほら、こうなる！男と女の間には、こうなる可能性がある！



ホテルになだれ込む直前。ふたりで飲み直したバーで、萌香は涙を流していた。



「莉乃さんとのことはいいんです。でも、結婚式にもたくさんの女友達が来るんです。



私、理解したくて頑張ってるんです。でも、知れば知るほど心配だけが募っていく…」



この子は俺だ。虚勢を張ることができなかった俺の姿だ。男女の友情などゆるすことはできない。そう言えなかった俺の姿だ。



そう感じた途端、彼女の、親友の、その婚約者だった萌香は、胸が張り裂けそうなほど愛しい女性へと変貌していた。



おそらく、こういうことだったのだろう。



正輝くんと莉乃の揺るぎない友情を前にしても疑心暗鬼になってしまうのは、きっと俺たちがこういう人間だからだ。



「性別を超えた友情なんて言っても、やっぱり、間違いが起きる時には起きちゃうでしょ」



そう言われることが一番嫌だ、と、昔なにかの時に莉乃が言っていたっけ。



それでもこうして、ことは起きてしまう。



全ては不確かだから。あらゆるものに可能性は存在するから。



「それでは、指輪の交換を…」



クッションの上に置かれた結婚指輪を手に取る。



2年経った今、莉乃と正輝くんがどうしているのかはわからない。



慰謝料は受け取ってもらえなかったけれど、「ゆるす」という言葉ももらえたわけではない。



きっとふたりは、俺たちに傷つけられて、酒を交わし合って、そうしてカラッとした友情を続けているのだろう。



本当にお互いになにもなく、性別を超えた真の友情を。



萌香の細い薬指に、指輪を嵌める。萌香も、俺の薬指に指輪を嵌める。



一方の俺と萌香はこれから、こうしてお互いを縛り続けるのだ。



お互いを心配させるようなことは、きっと一切ゆるさない。



俺たちにとっては心地良くもある「疑いつづける」という愛情は、莉乃や正輝くんのような人間には耐え難い苦痛なのだろう。



「誓いのキスを」



牧師に促されるがまま萌香のベールを上げ、キスをする。



パートナーがいながら婚約中の女性を寝取った男と、寝取られた女。



こんな僕たちのことを、だれもゆるしてくれないかもしれない。



俺たちを見守る参列者は、そう多くない。お互いの親族と、これまでの経緯を知らない友人たちが少しずつ。



だけど、しかたのないことなのだ。結局、人間には種類がある。



“絶対”がある人間と、そうでない人間。お互いきっと、理解し合えない。



俺たちの犯した罪は罪だけれど…彼らを理解しきれなかったことは、罪ではないと思う。



まばらとも言える拍手の中、俺と萌香は唇を重ね続ける。



頭の中でふと、莉乃と暮らしていた頃のなんでもない朝のことが思い出された。



「ねえ。…人って、ゆるしあえないのかな？」



ゆるせなくて、ごめん。



だから、ゆるしてくれなくてもいいよ。



Fin.



▶前回：「幸せだけど…」結婚まで秒読み段階で、30歳男が婚約者に感じた妙な違和感



▶1話目はこちら：「彼氏がいるけど、親友の男友達と飲みに行く」30歳女のこの行動はOK？