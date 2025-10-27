【明日なに着る？】中にも外にも着られる「ぴったりしない」白タートル





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

抜けにつながる軽やかさと、品格をつかさどる清潔感。スタイリングが大きく変わるいま、１枚よりも組み合わせることによってその長所が最大限に生きるこれからの白をレコメンド。





なめらかなスーピマコットンを使用した、身ごろもそでも首まわりにもゆとりのあるタートルネックのカットソー。ニットほどかっちり見えず、カジュアルな装いにもなんなくマッチ。シャツのようなカフス仕立てのそでで、まくったときもぴったりとまる。





【POINT】黒同等の引き締め力がありながら、黒ほどストイックに見えないチャコールグレー。そでや首元など、要所からのぞかせてやわらかな雰囲気はそのまま、顔まわりの気になるぼやけを回避。マニッシュに方向づけ。

タートルネックトップス 11,000円／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） 中に着たグレーボトルネックプルオーバー 17,600円／TICCA グレーパンツ 26,180円／Oblada（シンチ） バッグ 56,100円／VASIC（ヴァジックジャパン） ローファー 16,390円／A de Vivre





(トップスのプライスなど詳細）

