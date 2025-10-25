美肌の人ほど「ずっと変えない理由がある」最高の化粧水・美容液





肌への識見も高い美容通が「リピートし続ける私的NO.1」



化粧水も美容液も種類がありすぎて、どれを買おうか悩み、なかなか決められないことも多々。試すきっかけの1つ、コスメ研究に余念のない、美容通たちの信頼できるレビューをもとに「買ってソンなし」なアイテムを選別。出費をしてでも使い続けている＝効果があるからやめられないという名品は？







大人のハリ・弾力ケアに

ル リフト ローション 150mL 12,540円／シャネル 「使い続ける意味がある化粧水。とろみのあるテクスチャーからウォータリーに変わる質感も華やかな香りも好み。使うほどハリのあるふっくらと引き締まった肌になるので、毎日手放せません」（JUNNNAさん・ETRE TOKYO クリエイティブディレクター）







毎日欠かさず使う「米ぬか成分でキメが整う」

エクラ バイ サユリ クリアグランピールエッセンス 55mL 6,490円／エクラ 「米ぬかを乳酸菌で発酵させ、乳酸とGABAを豊富に含んだコメヌカ発酵液を配合。肌を弱酸性に保ちターンオーバーの改善や、皮膚有害細菌の繁殖を抑制する効果がのぞめるエッセンス。肌を底上げしてくれる美容液で、つけると抜群に調子がいい。表皮をはがすピーリングでなく、代謝を促す角質ケアというのも新しい」（千國めぐみさん・モデル・俳優）







肌が白くなったと初めて実感できた逸品！

ホワイトロジスト ブライト コンセントレイト（医薬部外品） 40mL 16,500円／コスメデコルテ 「透明感がUP。継続して使いたいと思えた美白ケアは初」（武智志穂さん・モデル） 「私は化粧水と美容液の間に使用しています。私の好きなタイプの軽いテクスチャー。浸透力もあって、ぐんぐん肌に吸い込まれていく使い心地。通年使う美白ケアアイテムとしてただいま3本目に突入中」（M.K・GISELe編集部）







