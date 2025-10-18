¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡ªËþÊ¢¤Ç¹¬¤»¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÏÃª¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢É×¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤â¤Î¡£¤±¤ì¤ÉºÇ¶á¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÌÜ¤ËÆþ¤ë¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ä¡¢¾¯¤·´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤í»Ñ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¡Û¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë±ÉÍÜËþÅÀ¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎÆ¦Éå¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¡¿ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©Æ²¡Ê1¡Ë
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢ËÜ²°¤µ¤ó¤ÇÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Ç24kg¤ä¤»¤¿¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈËÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ê¤é¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤è¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤Ë¸¥Î©¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¡£¤³¤Ã¤½¤êÉ×¤ÎÂÎ½Å´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢»ä¼«¿È¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤»¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£É×¤âËþÂ¡ª¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤»¤ë¤´¤Ï¤ó
¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤½¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡õÄã»é¼Á¤ÇËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤Î¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¿©»ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ1Ç¯´Ö¤Ç14kg¡¢¤µ¤é¤Ë¤´¼ç¿Í¤â10kg¤ä¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈËÜ¤Ï½÷À¸þ¤±¤ÎÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯¡¢ÃËÀ¤Ë¤Ï¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀµÏ¿¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ç¤âÂçËþÂ¡£¤à¤·¤í½÷À¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤ë¤«¤â¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊØÍø¤À¤È»×¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢1½µ´ÖÊ¬¤ÎÄ«¡¦Ãë¡¦ÈÕ¤Î¸¥Î©¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡ª ¥Ñ¥ó¤äÌÍ¡¢¤È¤¤Ë¤Ï³°¿©¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÈÓ¡Ê¡ª¡Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤É¤Ç¤«¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ç¤«¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤¨¤Ó¤É¤Ç¤«¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¡×¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤Ç¤«¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥ì¥·¥Ô¤Ë¡ÖÆù¤À¤Í¤ò¥¢¥¤¥¹¥Ç¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¹¤¯¤¦¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶ÄÅ·¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÂåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡Ä¾Ð¡Ë¡£
Í¾¤Ã¤¿¤é¡ÖÆù¤Þ¤ó¡×¤Ë¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÂç¥¦¥±¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£ÎäÅà¥¹¥È¥Ã¥¯¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¤ä¤»¤ë¥Ï¥ä¥·¡×
¤â¤¦¤Ò¤È¤Äµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤»¤ë¥Ï¥ä¥·¡×¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÏÇ»¤¤Ì£¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇ»¸ü¡£¥¸¥ã¥ó¥¡¼¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤âÎäÅàÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¡ª¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ï¥ä¥·¡ª¡×¤òº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤â¤³¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¤ò½µ2¡Á3ÄøÅÙ¤Ç¸¥Î©¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ÐÄ¥¤Ç³°¿©¤¬Â¿¤¤É×¤Ë¤Þ¤ÀÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ÎÊý¤Ï2½µ´Ö¤Ç1¥¥íÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¿©¤ÙÊª¤ÎÍ¶ÏÇ¤¬Áý¤¨¤ëµ¨Àá¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Ã¤½¤ê°ì½ï¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡á°ð³ÀÈô¥«Î¤¡Êside dishes¡Ë
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥Ï¥ëÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª ¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¿·¾ï¼± ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©Æ²¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
