【ギャグ漫画】「コ●ダ珈琲のメニューがデカいのはなぜ？」店に行ったことがない作者が描いた“爆笑妄想”に「違うはずなのに頭に残る」と妙に納得【作者に聞く】
起承転結の4コマ漫画に、さらに1コマをプラスした5コマ漫画という新ジャンルを描く伊東さん(@ito_44_3)。コ●ダ珈琲に行ったことがない作者が妄想で描いた作品など、シュールな笑いがツボにハマる作品を投稿している。
■「厨房スタッフは3メートル」…妄想がまさかのバズ
X(旧Twitter)に投稿した中でも特に反響が大きかったのは、コ●ダ珈琲の厨房スタッフにまつわる話だ。厨房でアルバイトしている友人に、女性が「コ●ダの厨房スタッフって、みんな3メートルくらいあるのかと思ってた」と驚く。コ●ダのメニューがビッグサイズなことから生まれた、このありえない妄想に読者は笑いと共感を覚えた。
友人から「バイトはマニュアル通りに作ってるだけ！」とツッコミが入るも、女性は「3メートルくらいあるのは本社でメニューを開発してる人でしょ！」とさらに斜め上をいく。このオチに、読者からは「身長が大きいからメニューもデカいのか？」「違うはずなのに頭に残る」といった反響が相次いだ。
■「笑いどころを複数作れる」5コマ漫画の魅力
5コマ漫画という手法を選んだ理由を尋ねると、「笑いどころを複数作れるのでギャグが面白くなりやすい気がします。あと、天丼という同じボケを繰り返す手法がやりやすくなります」と語る。4コマ漫画はラストにオチがあるが、5コマ漫画はもう1つオチを持ってこられるという。
また伊東さんは、ネタのアイデアは机に座ってひたすら妄想していると話す。「他の作業が落ち着いたら、毎日更新したいと思っています。オタクな女の子が喋ってるネタは、考えてて楽しいので気に入っています」と、今後の展望を明かした。予想外の展開で読者を笑いに導く5コマ漫画。シュールな作品からツボにハマる作品まで幅広く楽しめる。
