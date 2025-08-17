ワフードメイド新作♡”ボディスクラブ”で透明感があふれる肌へ

酒粕パックで人気のワフードメイドから、待望のボディケアアイテムが登場♡「発酵酒粕ボディスクラブ グロー」と「発酵酒粕ボディスクラブ＆ソープ グロー」は、くすみ*²ケアでつややかな透明感ある肌へ導きます。9月3日12:00から公式オンラインショップで発売開始。250gの大容量で全身に使いやすく、毎日のバスタイムがもっと楽しみに♪

発酵酒粕の力で透明感アップ



ワフードメイドの新ボディスクラブは、熊本県の河津酒造「純米吟醸 花雪」の酒粕を発酵させた独自成分「発酵酒粕EX」配合。

古い角質や黒ずみをやさしくオフしながら、保湿成分のアルブチンやセラミド、アミノ酸が肌にうるおいを与え、内側*³までつやめく透明感のある肌に導きます。

ほんのりフルーティな日本酒の香りでリラックス効果も♡

酒粕エキス(保湿成分)*²

古い角質*³

佐田真由美プロデュース♡ツヤ肌へ導く限定ミスト＆マルチバーム

2タイプのスクラブで選べる使い心地

「発酵酒粕ボディスクラブ グロー」はシアバターやヒアルロン酸配合で、もっちりすべすべの肌触りに。スクラブの粒感がやわらかく、週2回のスペシャルケアにぴったりです。

一方「発酵酒粕ボディスクラブ＆ソープ グロー」はボディソープとしても使える2WAYタイプ。

クリーミーな泡で毎日のケアにおすすめ。どちらも1,980円（税抜1,800円）で、ドン・キホーテ（一部店舗除く）で購入可能です♪

ワフードメイドで全身うるツヤ♡新ボディケアデビュー

ワフードメイドの新作ボディスクラブ2種は、250gの大容量で惜しみなく使えるのが魅力。

発酵酒粕EXやナイアシンアミド、ガラクトミセス培養液などこだわりの保湿成分が、乾燥やくすみ*²が気になる肌をやさしくケア。ほんのりフルーティな香りも嬉しいポイントです♡

9月3日12:00より公式オンラインショップで発売開始。ぜひこの機会に、全身うるツヤ肌を手に入れてくださいね♪