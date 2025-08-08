Tシャツ1枚でドレスアップ「キレイな形で柔らかい」ブラウスのようなデザイン





Tシャツにありがちなゴワつきや固さもなく柔らかい。ブラウスのような品のよさがありつつ、気楽に着られてシンプルだから着回し力も高い。おまけにシワにもなりにくい、Tシャツらしくない「キレイなTシャツ」をピックアップ。







美脚を促すフレアライン

黒フレアTシャツ／ebure（ebure GINZA SIX 店） 通常のウエスト高めに切り替えをつくったことで、腰の位置も上がって見えてスタイルUP。さらにゆったりとしたそでは腕の華奢見せ、フレアになったすそもウエストまわりを細く見せてくれるという、メリットの多いデザイン。







Tシャツとブラウスのいいとこ取り

ベージュサテンTシャツ／ウィム ガゼット（ウィム ガゼット ルミネ新宿店） コットンTシャツの気楽さと、ブラウスのきちんと感のいいとこ取り。サテンの光沢が肌に映えて、夏の陽射しを受けると上品に輝く。Tシャツだから涼しいのに、見た目は断然大人っぽい。







ブラウスのような甘さのスウェットTシャツ

白ハーフスリーブスエットTシャツ／ブリル（ブリル ニュウマン新宿） 丸みのあるシルエット、フリルのようなそでのフェミニンなデザインと、カジュアルなスエット地がマッチ。







