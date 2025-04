USJ「ワンピース・プレミア・サマー 2025」四皇バギー参戦のショーやサンジの海賊レストラン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)では、『ONE PIECE(ワンピース)』とのコラボレーションによる期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025」を、2024年7月1日(火)から10月6日(月)までの期間で開催する。

USJ×『ONE PIECE』のコラボイベントが2025年も開催

「ワンピース・プレミア・サマー」は、尾田栄一郎による人気漫画/アニメーション作品『ONE PIECE』をテーマにした毎夏恒例の人気イベント。作品の世界観を表現したライブエンターテイメントショー、レストラン、コースターの3つのアトラクションが楽しめる。

2007年の初開催以来、イベントを象徴するコンテンツとして人気を博しているのが、ライブエンターテイメントショーの「ワンピース・プレミアショー」だ。2025年は、麦わらの一味のルフィやその仲間たちに加えて、4人の大海賊・四皇の1人となった千両道化のバギーが参戦。様々なキャラクターたちによる大迫力の激戦が繰り広げられる。

「サンジの海賊レストラン」

また、「ワンピース・プレミアショー」と並ぶ目玉イベントとなっている「サンジの海賊レストラン」ももちろんオープン。2025年は、サンジの特別なおもてなしを受けながら、愛あふれる極上フレンチを味わえる。

最後に紹介するのは、『ONE PIECE』の世界観を落とし込んだストーリー仕立てのライドアトラクション「ワンピース ストーリー・ライド」。作品世界に入り込んだような気分で、臨場感溢れるライド体験が楽しめる。

開催概要

「ワンピース・プレミア・サマー 2025」

開催期間:2024年7月1日(火)〜10月6日(月)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)

施設住所:大阪府大阪市此花区桜島2-1-33



■「ワンピース・プレミアショー 2025」

開催期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月) 計92回 1日1回/休演日あり

開催時間:18:15開場/18:45開演 約80分

開催場所:ウォーターワールド

<チケット>

価格:

・大 人(12歳以上) 3,000円〜

・子ども(4〜11歳) 2,000円〜

販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEBチケットストア、ローソンチケット(WEB のみ)

販売開始:一般 2025年5月8日(木)12:00

※チケットはユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルの所持者を対象とした先行販売、その後、ローソンチケットプレリクエスト、一般販売の順番で販売。

※上記価格はいずれも1名/前売り、当日券共通。

※12歳でも小学生の場合は子ども価格。3歳以下で座席が不要な場合は無料。

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれない。



■「サンジの海賊レストラン」

開催期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月)各回約85分、入替制

開催場所:ロンバーズ・ランディング

<チケット>

価格:

・大人(12歳以上) 7,000円

・子ども(4〜11歳) 2,600円

販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEBチケットストア

販売方法:抽選販売抽選エントリー開始 2025年5月2日(金)12:00

※「サンジの海賊レストラン」はユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルの所持者を対象とした先行販売、その後、抽選による販売、一般販売の順番で販売。

※12歳でも小学生の場合は子ども価格。

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれない。



■「ワンピース ストーリー・ライド」

開催期間:2025年7月1 (火)〜10 月6 日(月)

開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式:ストーリー・ライド

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」では体験不可。



