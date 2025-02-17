ÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤º¤Ë¡Ö¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯¡×¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹
ÂÎ¤Ë¹á¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ä¤±¤º¤È¤â¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¿Í¤Î¤ªÉô²°¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê¡¢¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡ÖÈ©¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¦¹á¿å¤¸¤ã¤Ê¤¤¹á¤ê¡×
¥·¡¼¥Ä¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤äÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤â¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¹á¤ë¡£À¶·é´¶¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¾ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡Ú¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦¿·È¯ÁÛ¡Û
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Ê¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¤È¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¤Î¹á¤ê¡Ë 100mL 8,800±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿Kerzon¡¡ÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤º¡Ö¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡×¡£¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¤Î»ý¤Ä¾ô²½ºîÍÑ¤È¡¢¾å¼Á¤Ê¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿²º¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£¶Ã¤¯¤Û¤É¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¡£
¡Ú¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤¬¹á¤ë¾Ã½°Ê¾å¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡Û
¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯ ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥¹¥×¥ì¡¼ White Floral Musk 2,200±ß¡¿¥ê¥Ö¥ì¥è¥³¥Ï¥Þ¡¡¥¨¥¹¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë°áÎàÍÑ¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¡£¤¿¤Ã¤×¤êÌó300¥×¥Ã¥·¥åÊ¬¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹á¤ë¡£
¡Ú¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥â¥Î¥È¡¼¥ó¡Û
¥¦¡¼¥ë¡õ¥Ç¥ê¥±¡¼¥È ¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëÍÑ ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ ¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É 6,490±ß¡¿¥Ç¥£¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ä°áÎàÍÑ¤Î¥Á¥§¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ»ÈÍÑ¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¤Û¤Î¤«¤ËÉº¤¦¡£
¡ÚÌ²¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë¹á¤ê¤â¿È¤Ë¤Ä¤¯¥·¡¼¥ÄÍÑ¡Û
¥ì ¥Þ¥Æ¥£¥¨¡¼¥ë ¥³¥ó¥Õ¥£¥À¥ó¥·¥¨¥ë ¥ª¡¼¥Ç ¥ê 100mL 24,200±ß¡¿¥²¥é¥ó¡¡¥ì ¥Þ¥Æ¥£¥¨¡¼¥ë ¥³¥ó¥Õ¥£¥À¥ó¥·¥¨¥ë ¥ª¡¼¥Ç ¥ê 100mL 22,550±ß¡¿¥²¥é¥ó¡¡¥·¡¼¥Ä¤äËí¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¡£²¿¤²¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÃúÇ«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡£¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤òÌóÂ«¡£
¹á¿å¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë
¢ä¡ÚÁ´21¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¾ÉÊ°ìÍ÷¤Ø¡Û ·ù¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¹á¤ê¡Ö¤â¤È¤«¤é¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¿Í¡×¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤ëÈ©¾è¤»¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹