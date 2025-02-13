¡Ö2ÂÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹õ¥Ö¡¼¥Ä¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö²Ä°¦¤¤¤¦¤¨¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤½¤ÎÈëÌ©
Á¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢½ÐÈÖ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¤¤¤¤¡×¤È²ÔÆ¯Î¨¤â¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¡¼¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡£À½ºî¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÊ¹¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¡¼¤è¤ê¤â¼ê·Ú¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤ß
¹õ¥é¥á¥Ö¡¼¥Ä¡Ê¥ê¥Ü¥ó¤Ä¤¡¦6¡Ë¡¿¥À¥¤¥¢¥Ê¡Ê¥À¥¤¥¢¥Ê ¶äºÂËÜÅ¹¡Ë¡¡¡Ö¥Õ¥¡¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµ¯ÌÓ´¶¤È¡¢¥é¥á¤ä¥Ä¥¤¡¼¥É¤È¤â°ã¤¦¸÷Âô¤¬¡¢ÄêÈÖ¤Î¹õ¤Ë¿·Á¯¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇºà¡£¶ÊÀþÈþ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ò¡¼¥ë¤Þ¤Ç´Ó¤¡¢¤Þ¤óÃæ¤¬¤¯¤Ó¤ì¤¿¥Õ¥ì¥¢¥Ò¡¼¥ë¤¬Èþ¤·¤µ¤È°ÂÄê´¶¤ò¤«¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£¡×¡ÊPRESS¡¦ã·Æ£°½Çµ¤µ¤ó¡Ë
ÀµÌÌ¤è¤ê¥µ¥¤¥É¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¾¡Éé
¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ß¹õ¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä¡Ê8¡Ë¡¿VEGE¡¡¡Ö¹õ¤ò¼´¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿ÇÛ¿§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃíÌÜ¤Ï¹â¤µ8Ñ¤Î¥Ó¥Ö¥é¥à¼ÒÀ½¥·¥ã¡¼¥¯¥½¡¼¥ë¡£Çò¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥°¥ê¥Ã¥×À¡¢ÂÑËàÌ×À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤â¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¡ÊSTORE MANAGER¡¦À®ÅÄËãÈþ¤µ¤ó¡Ë
¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥ÄÅª¤ÊµÓÄ¹¸ú²Ì
ÀÞ¤êÊÖ¤·¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¡Ê6.5¡Ë¡¿¥·¡¼ ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¡Ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ç¥¹¥¯¡Ë¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤ª¤ª¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¤¯¤·¤å¤Ã¤È¥·¥ï¤ò´ó¤»¤¿Â¼ó¤¬¥ë¡¼¥º´¶¤ò±é½Ð¡£6.5cm¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¥Ò¡¼¥ë¤È¡¢¹¤¬¤Ã¤¿Åû¤«¤é¤Î¤¾¤¯ÀèºÙ¥È¥¥¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¤Ï¤¯¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬Ë¾¤á¤Þ¤¹¡£¡×¡ÊPR¡¦ÇÏ¾ìÀéµ×º»¤µ¤ó¡Ë
(¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ)
¡ÚÁ´20Áª¤Î°ìÍ÷¡Û¢ä¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¡Ö2ÂÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹õ¥Ö¡¼¥Ä¡×¡¦¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¹õ¥Ö¡¼¥Ä¡×