◆人気コスメ総選挙「ー揺らぎ肌への1点投入美容液編ー」BEST3を発表!

冬から春への季節の変わり目は、気温・湿度の変化や花粉・ホコリなどの外的要因のほか、環境の変化などに伴うストレスによって、1年の中でも特に肌の不調を感じやすい時期。そこで今回は、「なんとなく調子が悪い」「いつものケアでは落ち着かない」という揺らぎ肌への1点投入美容液をピックアップ。Instagramフォロワーによる投票でBEST3を決定!さまざまなアプローチで肌の土台を底上げしてくれる美容液、ぜひ参考にしてみて。

◆季節の変わり目の揺らぎ肌に!読者が選んだ1点投入美容液BEST3



【1位】キールズ ハーバルオイル コンセントレート / 日本ロレアル株式会社

堂々の1位は、"アポセカリー(調剤薬局)"として世界中で愛され続けるキールズの「ハーバルオイル コンセントレート」。

健康的な肌へと導く植物由来成分「カンナビスシードオイル(※1)」や「オレガノオイル(※2)」を配合したカンナビス(※1)オイルが、敏感になりがちな肌を整え、乾燥や外的刺激から守ってくれる。

1日1回、化粧水や美容液で肌を整えたあとに使用。べたつきのないさらっとしたオイルは、肌にやさしくすっとなじむ。ほのかに香るハーブも爽やかで、心地良くお手入れができる。

外的ダメージを受けた肌をやさしく落ち着かせてくれるので、マスクの使用や花粉・ホコリなどでかゆみや赤みを感じるときにもおすすめ。

※1 アサ種子油(整肌成分)

※2 オリガヌムへラクレオクチム花油(整肌成分)

▼投票者コメント

「キールズはファーマシ―に相談に行ったように、肌悩みに応えてくれる印象。全体的に信頼感があります」

「オイルだけどさらっとしていて肌なじみが良く、スキンケアする度良い香りに癒されます。お気に入りです」

「キールズのほかの美容液を使っていますが、とても良いのでこれも気になります」

キールズ ハーバルオイル コンセントレート

メーカー:日本ロレアル株式会社

ブランド:キールズ

価格:6600円

容量:30mL



【2位】タカミスキンピール [角質美容水] / 株式会社タカミ

2位にランクインしたのは、これまで数々の美容アワードを受賞しているTAKAMIの「タカミスキンピール」。

美肌の本質ケアである代謝に着目した、"?がさない"独自処方の角質美容水は、揺らぎや肌荒れの原因となるターンオーバーの乱れにアプローチ。角質の生まれ変わりのリズムを整えることで、肌悩みを繰り返さないすこやかな状態に整えてくれる。

まるで水のようなさらさらのテクスチャーで、角質層のすみずみまでじっくりと浸透。洗顔後、導入美容液のような感覚で取り入れられる"肌代謝ケア"は、毎日の習慣にしたいお手入れ。

▼投票者コメント

「圧倒的にタカミスキンピールです。使うと途端に違いを実感できます!」

「根本からケアしてくれるのが嬉しい」

「毛穴や角質にしっかりアプローチしてくれる美容液はとても魅力的。お肌の調子を整えたいです」

タカミスキンピール [角質美容水]

メーカー:株式会社タカミ

ブランド:TAKAMI(タカミ)

価格:5280円

容量:30mL



【2位】ONE BY KOSE(ワンバイコーセー) セラム ヴェール [医薬部外品] / 株式会社コーセー

同率の2位は、"日本で唯一のうるおい改善美容液"としておなじみ、ONE BY KOSE(ワンバイコーセー)の「セラム ヴェール」。

肌の水分保持能を改善できる有効成分「ライスパワー(R)No.11」を配合。乾燥や肌あれの原因となる"うるおいのすき間"を埋め、均一なうるおいヴェールをつくることで、外的環境やストレスによってゆらぎやすい肌を土台から立て直してくれる。

朝晩の洗顔後にやさしくなじませれば、肌がほぐれて後から使うスキンケアの浸透もアップ。キメが整うことでの化粧のりや化粧持ちの良さを実感してみて。

▼投票者コメント

「お肌が荒れている時にこれだけで肌の状態が安定します」

「ライスパワーの保湿力に惹かれます」

「気温の変化などで痛めやすい肌をこの美容液で労わりたい」

ONE BY KOSE(ワンバイコーセー) セラム ヴェール [医薬部外品]

メーカー:株式会社コーセー

ブランド:ONE BY KOSE(ワンバイコーセー)

価格:5500円(編集部調べ)

容量:60mL

◆こちらもチェック!揺らぎ肌を立て直す美容液



ディセンシア アヤナス エッセンス コンセントレート / 株式会社DECENCIA

敏感肌を追求し、革新を続けるブランド「ディセンシア」の敏感肌用エイジングケア(※1)エッセンス。

肌が敏感になるメカニズムに着目し開発された独自成分が、肌本来のバリア機能を力強くサポート。外的刺激を受けやすい揺らぎ肌に浸透(※2)し整えてくれる。

また、エイジングを加速させる「糖化」へのアプローチ成分も配合。やわらかくなめらかな美容液が肌をやさしく包み、使うたびにうるおいを感じるふっくらハリのある肌へ導く。

「敏感肌でも積極的なエイジングケアを諦めたくない」、そんな大人女性におすすめの1本。

※1 年齢に応じたケア

※2 角層まで

ディセンシア アヤナス エッセンス コンセントレート

メーカー:株式会社DECENCIA

ブランド:ディセンシア

価格:8250円

容量:36g



エタピュール モイストチューニング ピュアアクティブ AL / NAOS JAPAN株式会社

エタピュールは、年齢やジェンダー、肌質や色に関係なく"誰からも手が届き必要とされるブランド"を目指しうまれた、フランス発のスキンケアブランド。肌なじみの良い「生体模倣処方(※)」が特徴で、肌目的にあわせて選べる高純度美容液は全7種類。

外的要因によるストレス・揺らぎ肌のケアには、この「アロエベラ」がおすすめ。ミネラル豊富な土壌で育った天然のアロエベラジェルを200倍濃縮で配合した美容液が、うるおい不足や日々のダメージで傾きがちな肌をやさしく落ち着かせてくれる。

朝晩2回、いつもの保湿クリームの前にやさしくプレス。効果・純度・安全性にこだわった、厳選の成分処方をぜひ体感してみて。

※肌の成分と同じ、または非常に似ている成分を配合し余分な活性成分を含まないことで、過度に肌をケアすることなく肌本来の力を引き出す処方

エタピュール モイストチューニング ピュアアクティブ AL

メーカー:NAOS JAPAN株式会社

ブランド:エタピュール

価格:2200円

容量:15mL



F organics(エッフェオーガニック)リッチバランシングオイルN / 株式会社マッシュビューティーラボ

強くしなやかな美しさを引き出すオーガニックブランド「エッフェオーガニック」の美容オイル。

ホホバオイル、アルガンオイルなどのオーガニックオイルをバランス良く配合したオイルは、肌にすっとなじみ贅沢なうるおいを感じられる。肌荒れ防止成分としてカレンデュラの抽出オイル、エイジングケア(※)成分として紫根の抽出オイルを配合。

ピンとしたハリ感をもたらし、すこやかで若々しい肌を保ってくれる。

顔全体はもちろん、乾燥が気になる目元・口元には重ねづけを。アルバローズオイルの香りも華やかで、オーガニック植物の力強いパワーを感じながらリッチなお手入れができる。

※年齢に応じたケアF organics(エッフェオーガニック)リッチバランシングオイルNメーカー:株式会社マッシュビューティーラボブランド:F organics(エッフェオーガニック)価格:5720円容量:20mL