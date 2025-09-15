「高身長に悩む女の子」に自信を与える一言９パターン
男性にとっては憧れの高身長も、女性にとっては深刻な悩みだったりします。もし、気になる女の子が背の高さで悩んでいたら、そのスタイルもひっくるめて魅力と感じていることを伝えたいところです。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者で背が高いことを気にしているみなさんに、男性からのどんな一言に勇気づけられるのか聞いてみました。
【１】「背が高い女の子が好みなんだよね」とストレートに伝える
「つまり、私のことが好きってこと！？ 」（２０代女性）というように、本人が悩んでいる背の高さも含めて、それとなく気持ちを伝えてしまうのもいいでしょう。文字通り、女の子が等身大の自分で付き合える相手と思ってもらえそうです。
【２】高身長の悩みを聞いているとき「そこがチャームポイントじゃん！」と励ます
「そう言ってもらえると勇気出る」（１０代女性）というように、背の高さこそが魅力であると言えば、女の子の悩みを吹き飛ばせそうです。「かわいいだけじゃなくて、カッコいいとか美人とか、いろんな褒め言葉が当てはまるよ」など、なぜチャームポイントになるのかを付け加えるといいでしょう。
【３】「どんな服でも着こなせるんだろうなぁ」と服との相性の良さを褒める
「本当は甘めの服は似合わないんだけど…でもそう言われるのは嬉しい」（２０代女性）というように、高身長で悩みつつも、着こなしには自信を持っている女の子もいます。とくに、おしゃれな女の子が喜びそうな褒め言葉ではないでしょうか。
【４】「○○ちゃんくらいの背がちょうどいい」など、理想の身長だと伝える
「『いい』って言われたら自信つくかも」（２０代女性）というように、一部の男性にとっては、女の子の身長が魅力だと伝えるといいかもしれません。「大きい女性に包みこまれるのが夢」など、具体的な理由を添えるといいでしょう。
【５】カッコいいと言われがちな女の子にはあえて「かわいいね」という言葉を選ぶ
「『かわいいね』は新鮮。言ってくれた人に甘えたくなるかも」（２０代女性）というように、「かわいい」と言われる機会が少ない高身長女性には、よけいに嬉しく感じるフレーズかもしれません。具体的に、どこがかわいいと感じているのか伝えるとより喜ばれるでしょう。
【６】「自分の感覚ではそんなに高くない」など、高身長だと思っていないことを伝える
「女性と男性では見え方が違うと気づいた」（１０代女性）というように、そもそも高身長だと思っていないと伝えれば、女性は背の高さを気にしなくなるでしょう。平均より背は高いけれど、自分よりは低いという女性を勇気付けられそうです。
【７】「スタイルがいいから、隣にいたら自慢になる」など、人目を引く美しさを称える
「美人オーラが出てるってことかな（笑）」（２０代女性）というように、男性から「周囲の目を釘付けにするスタイル」と言われて喜ばない女性はいないようです。「たくさん男がよってきそうで心配」などと付け加えれば、好意もアピールできそうです。
【８】「手足が長いねー」など、背丈ではなく体の一部を褒める
「自分でもそこは気に入っているから」（２０代女性）というように、女の子が自分でも気に入っている体の部位を褒めれば、好印象を持ってもらえそうです。会話の中で、女の子が自覚しているチャームポイントを聞き出しておくといいでしょう。
【９】「モデルさんみたいだね」と真面目な表情で伝える
「『どうせお世辞でしょ？』 と思うけどやっぱり嬉しい」（１０代女性）というように、「モデルみたい」は、ベタな表現ではあるけれど、言われたいと思っている女の子は少なくないようです。お世辞だと思わぬように、真面目な顔で伝えるといいかもしれません。
ほかには、どんな一言が「『高身長に悩む女の子』に自信を与える一言」になりうると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
