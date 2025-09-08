「なに勝ち誇ってるのよ…」とウンザリした自慢女の言動９パターン
女性として自信を持つのは素敵なことですが、表現の仕方を間違えると、ウザいだけの「自慢女」だと思われてしまうようです。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者の声を参考に、「『なに勝ち誇ってるのよ…』とウンザリした自慢女の言動」をご紹介します。
【１】「女のひがみって醜い」と上から目線で女友達をこき下ろす
「いやいや誰も思ってないし。被害妄想でしょ」（20代女性）というように、「ひがまれるほどモテる私」を語るのは、周囲を敵に回すだけのようです。「普通の人は他人をひがむほど暇ではない」と思っておいたほうがいいでしょう。
【２】「男ってなんでみんなジロジロ見るんだろうね？」と男性の視線を過剰に意識する
「自分が男の人を見てるからじゃないの？」（20代女性）というように、「いつも見られている」と困り顔をするのも、疎まれてしまうようです。むしろ「自分が見ているから目が合う」、もしくは「見られても仕方がない服装をしている」などの理由も考えられるので、自戒が必要かもしれません。
【３】「すぐ告白される。軽く見られてる証拠だよね」と自虐風にモテエピソードを明かす
「素直に喜びなよ…」（10代女性）というように、屈折したモテ自慢が周囲をウンザリさせることもあります。そもそも告白されたことを触れ回ったりしない、誠実な女性のほうが、本当の意味で「素敵だ」と思われることを肝に銘じましょう。
【４】「童顔、童顔って言われても…」と若く見えることを迷惑そうにこぼす
「全然、嫌そうじゃないんですけど」（20代女性）というように、コンプレックスとみせかけてチャームポイントをアピールするパターンです。幼い顔立ちが事実だとしても、過剰に触れないのはもちろん、「年相応だよ」というフォローが入ったときに、ガッカリ顔を見せないようにしましょう。
【５】「最近の男はカワイイって簡単に言い過ぎ」とそれとなく男ウケを語る
「ホントは嬉しいんでしょう？」（10代女性）というように、男性批判に見せかけた自慢も、聞き手をイラッとさせるようです。それなら、「カワイイって言ってもらえた！」と明るく報告したほうが可愛げがあって好感度が高そうです。
【６】「やっぱり私がいないとダメなの」と自分の存在を過大評価する
「そんな話、聞きたくないんだけど…」（20代女性）というように、自分が恋人に与えている影響を声高に語っても、周囲を困らせてしまいます。二人の関係を詳細に報告したければ、身内や親友など相手を選んだほうがいいでしょう。
【７】「恋人がいないってどんな気持ち？」と彼氏が途切れないことをアピールする
「最高の嫌味だよね」（20代女性）というように、たとえフリーの女性に対する純粋な疑問だとしても、「自分にはいつも恋人がいる」と自慢しているように受け止められてしまうケースです。「尻軽女」とレッテルを貼られる恐れもあるので、恋人募集中の人を刺激するのは控えましょう。
【８】「ゴメン、今日デートなのー」と大きな声で友達の誘いを断る
「『私はアンタたち暇人と違う』ってアピールだよね？」（10代女性）というように、恋人との約束があるからといって、誇らしげに友人の誘いを断るのも反感を買いそうです。自慢したくても「ゴメン、先約があって」などと、デートの予定を伏せて断るのがベターでしょう。
【９】「声かけてくるのはイケてない男ばっかりで…」と迷惑そうにする
「何を贅沢言ってるの？」（20代女性）というように、アプローチしてくる男性を安く見積もる発言は、周囲をイラッとさせるようです。「でも、声かけられるだけでも感謝しないと…」と一言添えるなど、謙虚さを感じさせれば、不快に思われないかもしれません。
自虐風だったり、見下し風の自慢だったりと、遠回しな言い方が余計に周囲をイラッとさせるようです。どうしても自慢したいことは、「こんな嬉しいことがあって…」と直球で伝えたほうがいいのかもしれません。（外山武史）
