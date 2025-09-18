合コンで男ウケする「お酒のオーダー」９パターン
せっかく合コンでお酒を飲むなら、できれば男性からの好感度が高い飲み方をしたいもの。では、男ウケのいいオーダーとはどんなものなのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「合コンで男ウケする『お酒のオーダー』」をご紹介します。
【１】会計が近づいたら人数分の「水」をお願いする
「いい飲み方をする子だということがわかるし、気遣いが嬉しい」（20代男性）など、自分の分だけでなく他人の分までお水を頼むという心遣いに注目する男性もいるようです。お酒が弱い人には、会計時に限らず適度に水を差し出すと、悪酔い防止にもなるでしょう。
【２】「マッコリ」などはじめてのお酒にも果敢に挑戦する
「好奇心旺盛な感じがいい」（20代男性）など、珍しいお酒に興味を示すと「自分の好みにこだわらない、柔軟な考え方をする子」だと思われるようです。男性が飲んでいるお酒に対して、「私も飲んでみたい！」と言うのも好感度が高いでしょう。
【３】酒好きと一緒に「ハイボール」をグイグイ空ける
「気持ちいい飲み方！ サバサバした感じで好き」（30代男性）など、酒好きというより「飲み会の賑やかな雰囲気が好き」な男性は、場の空気が盛り上がるほど飲みっぷりのいい女性を評価するようです。ただし、ムリは禁物。弱いのに空気に流されて飲み過ぎないようにしましょう。
【４】見た目にもキレイな「甘めのカクテル」を飲む
「女の子って感じでかわいいと思う」（20代男性）など、カラフルで甘いカクテルには女子っぽいイメージがあり、男性に与える印象も良いようです。かわいい系の女性はもちろん、クール系の女性もギャップがあっていいのではないでしょうか。
【５】男子と互角に「日本酒」を飲む
「頼もしい！ 自分が酒好きだから嬉しいな」（20代男性）など、自身もお酒好きな男性は、互角に飲める女性を求めているようです。お酒が強いなら、あえて実力を隠さず、相手を負かす勢いで飲み比べに挑んでもいいかもしれません。
【６】「梅酒」を時間をかけてゆっくり楽しむ
「どんどんグラスを空けてく子より、ゆっくり飲む子のほうがかわいく見える」（20代男性）など、「女性＝お酒が弱いもの」という思い込みのある男性は、じっくりお酒の味を楽しむ女性に「いいな」と感じるようです。お酒が強い女性は、アルコール度数の高いお酒を選んでペースダウンしてはいかがでしょうか。
【７】お店おすすめの地元の「焼酎」を飲む
「お酒の味がわかる子なんだなと思う」（30代男性）など、地酒への関心の高さでお酒へのこだわりがはかられるようです。お酒に詳しい男性がいれば互いに好みのお酒やうんちくなどを披露して、酒トークの花を咲かせてみてはいかがでしょうか。
【８】食前に「シャンパン」を軽く一杯飲む
「細身のグラスを傾けてると『大人の女って感じ』」（20代男性）など、食前に軽くシャンパンを飲む女子の姿に見惚れる男性もいるようです。あの華奢なグラスがポイントのようなので、ワインカクテルなどでも同じような効果が期待できるでしょう。
【９】乾杯のときは「ビール」に付き合う
「『烏龍茶』とか言われると『空気読め！』って言いたくなる」（20代男性）など、ビールで乾杯をするのは多くの飲み会のスタンダード。そこで期待を裏切るとガッカリされても仕方がないかもしれません。飲めないなら軽く口をつけ、残りは酒好きな男性に飲んでもらってはいかがでしょうか。
ほかにも「こんなお酒のオーダーが合コンで男子ウケする」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
