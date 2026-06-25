スカートの呪いが解けるまで_01【漫画】本編を読むショルダーバッグを斜めにかけたら「胸強調してるの？」と男子にからかわれた。言う側からすれば、おふざけの1つなのかもしれない。しかし、言われた側は不快だ。こんな些細な言葉でも傷つくということを伝えた本作は、Xで多くの反響を集めた。スカートの呪いが解けるまで_02スカートの呪いが解けるまで_03スカートの呪いが解けるまで_04漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんは