破損した小包の損害賠償をすべく何度も電話するが、荷送人が電話に出ない…。【漫画】本編を読むネット通販やフリマアプリが身近になった今、私たちは日々さまざまな荷物を受け取っている。しかし、その荷物が手元に届くまでには、多くの人の手が関わっていることを忘れがちだ。今回紹介するのは、現役郵便局員の送達ねこLINK_TAB(https://x.com/jinjanosandou)[/LINK_TAB]さんが描く『郵便屋が集めた奇談』の一編。破損した日本人