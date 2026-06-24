【ホラー】郵便局に届いた“ワケあり日本人形”荷送人に連絡つかず返送できず…日本人形が怪奇現象を巻き起こす【作者に聞く】
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ネット通販やフリマアプリが身近になった今、私たちは日々さまざまな荷物を受け取っている。しかし、その荷物が手元に届くまでには、多くの人の手が関わっていることを忘れがちだ。今回紹介するのは、現役郵便局員の送達ねこLINK_TAB(https://x.com/jinjanosandou)[/LINK_TAB]さんが描く『郵便屋が集めた奇談』の一編。破損した日本人形を巡って起きた、不思議で少し怖い体験談である。
物語は、配達中に破損した小包が損害賠償担当へ回されてきたところから始まる。箱の中に入っていたのは、日本人形。しかも手首がポッキリと折れていた。補償の手続きを進めるには荷送人への連絡が必要だったが、何度電話してもつながらない。そのまま数日が過ぎるうちに、担当者のシマダさんの周囲で妙な出来事が起こり始めた--。
デスクの後ろから聞こえるカタカタという音。ケースに入れていたはずの人形が別の場所へ転がっていること。そして、気のせいか髪が伸びているようにも見える。シマダさんは「なんとかしないとな」と頭を抱えるが、肝心の荷送人とは連絡が取れないままだった。
■損害賠償担当は人形と“同居”する？
送達ねこさんによると、ネット売買では壊れやすく代わりの利かない品物が少なくないという。「『こわれもの』には専用シールを貼りますが、可能でしたら箱に赤字で『ガラス』『ワレモノ』など大きく記載いただけますとパッと見てわかり、より注意が払われると思います」と話す。
また、輸送中に破損してしまった荷物は、対応が終わるまで担当者の近くで大切に保管されるそうで、「本作の市松人形もシマダさんが事務をしている間、ずっとそばでもの言いたげに控えていたそうです」と明かした。壊れた市松人形と毎日顔を合わせる状況を想像するだけで、なんとも落ち着かない気持ちになる。
■郵便局に届く意外な荷物たち
送達ねこさんは、損害賠償業務に携わった経験から印象的なエピソードも語ってくれた。
「実は運送業者の中で唯一郵便局だけが扱えるものに『遺骨』があります」といい、局内では本当にさまざまな荷物が行き交っているという。
ある局では、外装がぐっしょり濡れた遺骨ゆうパックが届いたこともあったそうだ。しかし確認してみると、不思議なことに濡れていたのは箱の下半分だけで、中身には全く問題がなかったという。
■人間模様まで運ばれてくる仕事
さらに送達ねこさんは、「遺骨には『墓じまい』など人間模様が色濃く現れるので、いろんな意味で神経を使います」と語る。中には、親族間で送られた着払いの遺骨が受取拒否され、差出人も返還を拒否したため、担当者がしばらく行き場を失ったお骨とデスクで同居することになったケースもあったという。
郵便物は単なる“モノ”ではない。その向こうには人の思いや事情、ときには説明のつかない不思議な出来事まで詰まっている。
『郵便屋が集めた奇談』には、現役郵便局員だからこそ知るリアルな怪談や奇談が数多く描かれている。背筋がゾクッとする話が好きな人は、ぜひ読んでみてほしい。
■取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
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