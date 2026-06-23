天然非常識、無垢さん_P082【漫画】本編を読む「責任持って仕事して」と派遣スタッフに注意したところ、「責任と言われても…私、派遣ですし？」という驚きの返答がきたという実話エピソードだ。ことの発端は、デパートの婦人服店舗で働く派遣スタッフが、客に販売した手袋を片方包み忘れたことにある。気づいた社員が指摘すると「すみません、以後気をつけます」とだけ答え、客を追いかける様子も探す素振りも見せず、そのまま通