ムーミンのやさしい世界観と、快適な座り心地で人気のYogiboが再びコラボレーション♡今回は「MOOMIN Yogibo Max vintage」と「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」、さらに数量限定セットが登場します。トーベ・ヤンソンによるビンテージデザインや、ニョロニョロをモチーフにしたユニークなアイテムは、お部屋をおしゃれに彩りながらリラックスタイムをより豊かに演出。ムーミ