スヌーピーの親友、黄色くて小さな鳥・ウッドストックをテーマにしたショップ「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies(ウッドストックネスト スウィーツ アンド グッディーズ、以下WOODSTOCK NEST)」で、2026年6月19日(金)からウッドストックの初登場日を記念してノベルティの配布がスタートする。【写真】WOODSTOCK NESTで人気のぬいぐるみ&マスコットを見る■1970年6月22日って、何の日？コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」に登