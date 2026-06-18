知ってた？6月22日はスヌーピーの親友ウッドストック初登場の日！記念のコミック柄缶バッジを「WOODSTOCK NEST」で配布
スヌーピーの親友、黄色くて小さな鳥・ウッドストックをテーマにしたショップ「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies(ウッドストックネスト スウィーツ アンド グッディーズ、以下WOODSTOCK NEST)」で、2026年6月19日(金)からウッドストックの初登場日を記念してノベルティの配布がスタートする。
【写真】WOODSTOCK NESTで人気のぬいぐるみ&マスコットを見る
■1970年6月22日って、何の日？
コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」に登場するウッドストック。スヌーピーの犬小屋にやってくる黄色い小鳥として描かれ始めてから、しばらくは名前のない存在だった。
そんな彼が「ウッドストック」と名付けられたのが、1970年6月22日のコミック。スヌーピーが「やっとあの小鳥の名前がわかった……信じられないだろうけど、名前は……『ウッドストック』!」と明かす場面で、無名の小鳥はついに“ウッドストック”になった。
■1970年6月22日のコミックそのまま！記念缶バッジがノベルティに
今回のノベルティ缶バッジは、まさにその名場面の一コマがそのまま採用されたデザイン。台紙には「WOODSTOCK First Appearance Day 1970/6/22」「His name is…“WOODSTOCK”!」の文字が入り、PEANUTSファンの心をくすぐる仕上がりだ。
配布期間は2026年6月19日(金)から、なくなり次第終了。WOODSTOCK NEST店舗もしくはオンラインストアで4000円以上を購入した人に、1人1個プレゼントされる。テイクアウトの当日レシート合算もOKなので、グッズとスイーツを組み合わせて条件達成するのもアリ。オンラインストアは同日10時から配布スタートとなる。
■ノベルティ獲得のおともに！ふわふわぬいぐるみがオンラインランキング上位を独占中
4000円のラインを目指すなら、まずチェックしたいのがぬいぐるみとマスコット。WOODSTOCK NESTのオンラインストアでも、売上ランキングの上位を占める人気アイテムだ。
ふわふわの手触りがたまらない「ぬいぐるみ」(2750円)と「ぬいぐるみ 大」(3300円)、あたたかな風合いの「コーデュロイぬいぐるみ」(2530円)、バッグのおともにぴったりな「マスコット」(1980円)。お気に入りを2つ3つと選べば、ノベルティの条件も気づけばクリアできているはず。
■食べ歩きにも。ウッドストック型レアチーズケーキ
店舗を訪れるなら、ぜひ味わってほしいのが「レアチーズケーキ」(650円)。ウッドストック型のハッピーなイエローのスイーツで、さっぱりとしたレモンの香りとやさしい口どけが楽しめる。食べ歩きにもうってつけのサイズ感で、SNS映えも抜群。
ウッドストックが“ウッドストック”になった、特別な6月22日。お気に入りのアイテムと一緒にお祝いしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■1970年6月22日って、何の日？
コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」に登場するウッドストック。スヌーピーの犬小屋にやってくる黄色い小鳥として描かれ始めてから、しばらくは名前のない存在だった。
■1970年6月22日のコミックそのまま！記念缶バッジがノベルティに
今回のノベルティ缶バッジは、まさにその名場面の一コマがそのまま採用されたデザイン。台紙には「WOODSTOCK First Appearance Day 1970/6/22」「His name is…“WOODSTOCK”!」の文字が入り、PEANUTSファンの心をくすぐる仕上がりだ。
配布期間は2026年6月19日(金)から、なくなり次第終了。WOODSTOCK NEST店舗もしくはオンラインストアで4000円以上を購入した人に、1人1個プレゼントされる。テイクアウトの当日レシート合算もOKなので、グッズとスイーツを組み合わせて条件達成するのもアリ。オンラインストアは同日10時から配布スタートとなる。
■ノベルティ獲得のおともに！ふわふわぬいぐるみがオンラインランキング上位を独占中
4000円のラインを目指すなら、まずチェックしたいのがぬいぐるみとマスコット。WOODSTOCK NESTのオンラインストアでも、売上ランキングの上位を占める人気アイテムだ。
ふわふわの手触りがたまらない「ぬいぐるみ」(2750円)と「ぬいぐるみ 大」(3300円)、あたたかな風合いの「コーデュロイぬいぐるみ」(2530円)、バッグのおともにぴったりな「マスコット」(1980円)。お気に入りを2つ3つと選べば、ノベルティの条件も気づけばクリアできているはず。
■食べ歩きにも。ウッドストック型レアチーズケーキ
店舗を訪れるなら、ぜひ味わってほしいのが「レアチーズケーキ」(650円)。ウッドストック型のハッピーなイエローのスイーツで、さっぱりとしたレモンの香りとやさしい口どけが楽しめる。食べ歩きにもうってつけのサイズ感で、SNS映えも抜群。
ウッドストックが“ウッドストック”になった、特別な6月22日。お気に入りのアイテムと一緒にお祝いしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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