グローバルプロダクトプランニングはこのほど、エコひんやり冷感グッズ「涼しくなあれ 氷のう」から、新柄となる「ソフトクリーム」を発売しました。■新柄はレトロポップ調！同商品は、電気を使わず、水や氷を入れるだけで使える冷却グッズ。生地には冷たい氷水で結露が発生しても拭き取りやすい撥水加工を施しているほか、50℃まで対応の耐熱機能付きで、ホットケアにも使えます。使ったあとは水を捨てて乾かすだけで、簡単に手