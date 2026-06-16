2026年6月23日（火）より、サーティワン アイスクリームから「それいけ！アンパンマン」とコラボした「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」が登場します。お好きなキッズサイズのアイスクリームを選んで楽しめる人気シリーズに、子どもから大人まで愛されるキャラクターたちが仲間入り。見て楽しい、食べておいしい、夏のおやつタイムをさらに特別にしてくれる限定メニュー