「クレーマーのルーティーン」01【漫画】本編を読む駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家だ。駅員のあるあるをテーマに描いた「クレーマーのルーティーン」というエピソードを紹介するとともに、著者に当時の体験談を伺った。0203■捨て台詞を吐いたクレーマーの翌日今日も駅で働いていると、ペン助のところに見慣れたクレーマーが