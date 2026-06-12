スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY(スヌーピー)」から、1950年代の絵柄が使われたレイングッズが登場。雨の日も晴れの日も使える兼用傘をはじめ、便利なアイテムがそろっている。【写真】1950年代のスヌーピーがデザインされたレインアイテムを見る「おかいものSNOOPY」から新作レイングッズが登場■「おかいものSNOOPY」だけの限定デザイン！ヴィンテージスヌーピ