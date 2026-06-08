YouTubeチャンネル「植草美幸の結婚相談所マリーミー」が、「しまコで婚活！島根県のトークイベントに登壇しました。」を公開しました。動画では、マリーミー代表の植草美幸が島根県主催の婚活イベント「未来へのステップ しまねご縁ラボ」に出張し、講演会や参加者との交流の様子を伝えています。 会場となる結婚式場「Queen's Marry GUEST HOUSE」に到着した植草は、隣接するカフェから提供さ