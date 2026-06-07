「子育てに正解はない」1【漫画】本編を読む子どもの好き嫌いで食事に頭を悩ませる親は多い。肉や魚は好きだけれど、野菜を全く食べない偏食気味な子どもに、どうにかして野菜を食べさせようと奮闘する親の姿を描いた伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画「子育てに正解はない」を紹介する。本作は、ピーマンが嫌いな子どもにあの手この手で食べさせようとする母親の物語に7.5万以上のいいねが寄せられている。「子育てに正解はない」2「