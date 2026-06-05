効率が悪いうえに割に合わないとも感じる「買物便」。【漫画】本編を読む宅配業界で働いていた経験をもとに漫画を描くゆきたこーすけ(運び屋ゆきたの漫画な日常)さん。今回は、スーパーで購入した商品を当日中に届ける「買い物便」をテーマにしたエピソードを紹介する。現場では不評だったサービスが、利用者の声によって違った見え方をした出来事を描いている。■ドライバー泣かせの買い物便『スーパーの宅配便』01『スーパーの宅