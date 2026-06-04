全国の大戸屋で2026年6月5日（金）14:00より、同チェーン初の夏福袋「大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく」の事前ネット予約がスタートします。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】今回販売される福袋は、「夏だから、おうちでゆっくり。」をコンセプトに、毎年冬に好評の福袋を夏向けに仕立てた一品。日本最古の漫画ともいわれる国宝「鳥獣戯画」とのコラボが実現し、大戸屋らしい装いで描かれた限定デザインの「メッシュ巾