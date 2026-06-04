【福袋2026】これはガチで買い！大戸屋の「サマーバッグ」は“鳥獣戯画グッズ＆たっぷりクーポン”の神内容
全国の大戸屋で2026年6月5日（金）14:00より、同チェーン初の夏福袋「大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく」の事前ネット予約がスタートします。
今回販売される福袋は、「夏だから、おうちでゆっくり。」をコンセプトに、毎年冬に好評の福袋を夏向けに仕立てた一品。
日本最古の漫画ともいわれる国宝「鳥獣戯画」とのコラボが実現し、大戸屋らしい装いで描かれた限定デザインの「メッシュ巾着」や「かや織りふきん」、日本三大七味のひとつ「八幡屋礒五郎」とコラボしたオリジナル七味、無添加の本格だしパック「大戸屋の旨だし」など、"おうちで大戸屋"を楽しめる内容が詰め込まれています。
販売価格3,000円（税込）に対して3,300円分のサマークーポンが付いており、実質的にオリジナル商品5点が無料で手に入る、2万袋限定の福袋です。
事前ネット予約期間は2026年6月5日（金）14:00〜6月19日（金）の14日間。店舗受け取り可能日は2026年7月17日（金）〜8月4日（火）まで。
2万袋限定のため早めの予約がおすすめです。
『大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく』内容紹介
【価格】3,000円（税込）
【内容】
・鳥獣戯画コラボ オリジナルメッシュ巾着×1
・鳥獣戯画コラボ オリジナルかや織りふきん×2
・大戸屋の旨だし×1
・八幡屋礒五郎コラボ「大戸屋白七味」×1
・サマークーポン 3,300円分（300円引きクーポン×11枚）300円（税込）割引券11枚綴りのクーポン券。日本全国の大戸屋ごはん処（フードコート店舗も含む ※対象外店舗あり）にて、1会計につき1,000円（税込）毎に1枚利用可能。利用枚数に上限はなく、購入後は当日から使用可能。
【サマークーポン注意事項】
※他割引・サービス特典・アプリポイント特典との併用はできません。
※テイクアウト、オードブル、物販品の購入にも利用できます。
※デリバリー、まんぷく袋購入時は利用できません。
※換金及びお釣りのお渡しはできません。
※転売は固くお断りしています。
※利用有効期間：2026年7月17日（金）〜2026年11月30日（月）まで
※クーポン利用対象外店舗：防衛省店
『大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく』販売概要
【事前ネット予約期間】
2026年6月5日（金）14:00〜2026年6月19日（金）
【店舗受け取り可能日】
2026年7月17日（金）〜2026年8月4日（火） ※定休日・臨時休業日を除く
【店頭販売期間】
2026年7月17日（金）〜2026年8月4日（火） ※事前予約の店頭受け取りに加え、店頭販売も実施
【事前ネット予約なし・店頭販売なし】
〈群馬県〉けやきウォーク前橋店
〈東京都〉防衛省店
〈千葉県〉船橋フェイスビル店／イオン市川妙典店／千葉マリンピア店
〈静岡県〉サントムーン柿田川店
【事前ネット予約のみ・店頭販売なし】
〈北海道〉旭川永山店
〈秋田県〉イオンモール秋田店
〈栃木県〉ベルモール宇都宮店／FKD宇都宮インターパーク店
〈埼玉県〉ピオニウォーク東松山店／アズ熊谷店
〈東京都〉神田神保町店／飯田橋店／吉祥寺南口店／南池袋店／渋谷道玄坂店／外苑前店／フレッサイン新橋店／千歳烏山店／王子北本通り店／目黒権之助坂店／パサージオ西新井店／新宿イーストサイドスクエア店／御徒町南口店／大塚南口店
〈神奈川〉川崎銀柳街店／京急川崎駅前店／新横浜2丁目店
〈新潟県〉上越大日店
〈岐阜県〉モレラ岐阜店／美濃加茂店／マーゴショッピングセンター店
〈静岡県〉ウェルディ長泉店
〈愛知県〉名古屋栄店／高針店／クロスモール豊川店／デリスクエア今池店／愛知蟹江店／湯吉郎店／鳴子店／半田市役所リコリス店
〈三重県〉四日市笹川店／津山の手店
〈京都府〉福知山店
〈大阪府〉ユニバーサルシティ店
〈兵庫県〉三宮センタープラザ店
〈和歌山県〉和歌山カーニバル店
〈島根県〉イオン松江店／ゆめタウン出雲店／松江学園通り店
〈岡山県〉倉敷四十瀬店
〈広島県〉広島本通店
〈高知県〉知寄町店
〈佐賀県〉佐賀北バイパス店
〈熊本県〉サクラマチクマモト店／ゆめタウンはません店
【事前ネット予約なし・店頭販売のみ】
〈神奈川県〉横浜ジョイナス店／横浜西口店／ジョイナス二俣川店
〈静岡県〉静岡清水店