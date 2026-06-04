【福袋2026】これはガチで買い！大戸屋の「サマーバッグ」は“鳥獣戯画グッズ＆たっぷりクーポン”の神内容

全国の大戸屋で2026年6月5日（金）14:00より、同チェーン初の夏福袋「大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく」の事前ネット予約がスタートします。

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今回販売される福袋は、「夏だから、おうちでゆっくり。」をコンセプトに、毎年冬に好評の福袋を夏向けに仕立てた一品。

日本最古の漫画ともいわれる国宝「鳥獣戯画」とのコラボが実現し、大戸屋らしい装いで描かれた限定デザインの「メッシュ巾着」や「かや織りふきん」、日本三大七味のひとつ「八幡屋礒五郎」とコラボしたオリジナル七味、無添加の本格だしパック「大戸屋の旨だし」など、"おうちで大戸屋"を楽しめる内容が詰め込まれています。

販売価格3,000円（税込）に対して3,300円分のサマークーポンが付いており、実質的にオリジナル商品5点が無料で手に入る、2万袋限定の福袋です。

事前ネット予約期間は2026年6月5日（金）14:00〜6月19日（金）の14日間。店舗受け取り可能日は2026年7月17日（金）〜8月4日（火）まで。

2万袋限定のため早めの予約がおすすめです。

『大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく』内容紹介

【価格】3,000円（税込）

【内容】

・鳥獣戯画コラボ オリジナルメッシュ巾着×1

・鳥獣戯画コラボ オリジナルかや織りふきん×2

・大戸屋の旨だし×1

・八幡屋礒五郎コラボ「大戸屋白七味」×1

・サマークーポン 3,300円分（300円引きクーポン×11枚）300円（税込）割引券11枚綴りのクーポン券。日本全国の大戸屋ごはん処（フードコート店舗も含む ※対象外店舗あり）にて、1会計につき1,000円（税込）毎に1枚利用可能。利用枚数に上限はなく、購入後は当日から使用可能。

【サマークーポン注意事項】

※他割引・サービス特典・アプリポイント特典との併用はできません。

※テイクアウト、オードブル、物販品の購入にも利用できます。

※デリバリー、まんぷく袋購入時は利用できません。

※換金及びお釣りのお渡しはできません。

※転売は固くお断りしています。

※利用有効期間：2026年7月17日（金）〜2026年11月30日（月）まで

※クーポン利用対象外店舗：防衛省店

『大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく』販売概要

【事前ネット予約期間】

2026年6月5日（金）14:00〜2026年6月19日（金）

【店舗受け取り可能日】

2026年7月17日（金）〜2026年8月4日（火） ※定休日・臨時休業日を除く

【店頭販売期間】

2026年7月17日（金）〜2026年8月4日（火） ※事前予約の店頭受け取りに加え、店頭販売も実施

【事前ネット予約なし・店頭販売なし】

〈群馬県〉けやきウォーク前橋店

〈東京都〉防衛省店

〈千葉県〉船橋フェイスビル店／イオン市川妙典店／千葉マリンピア店

〈静岡県〉サントムーン柿田川店

【事前ネット予約のみ・店頭販売なし】

〈北海道〉旭川永山店

〈秋田県〉イオンモール秋田店

〈栃木県〉ベルモール宇都宮店／FKD宇都宮インターパーク店

〈埼玉県〉ピオニウォーク東松山店／アズ熊谷店

〈東京都〉神田神保町店／飯田橋店／吉祥寺南口店／南池袋店／渋谷道玄坂店／外苑前店／フレッサイン新橋店／千歳烏山店／王子北本通り店／目黒権之助坂店／パサージオ西新井店／新宿イーストサイドスクエア店／御徒町南口店／大塚南口店

〈神奈川〉川崎銀柳街店／京急川崎駅前店／新横浜2丁目店

〈新潟県〉上越大日店

〈岐阜県〉モレラ岐阜店／美濃加茂店／マーゴショッピングセンター店

〈静岡県〉ウェルディ長泉店

〈愛知県〉名古屋栄店／高針店／クロスモール豊川店／デリスクエア今池店／愛知蟹江店／湯吉郎店／鳴子店／半田市役所リコリス店

〈三重県〉四日市笹川店／津山の手店

〈京都府〉福知山店

〈大阪府〉ユニバーサルシティ店

〈兵庫県〉三宮センタープラザ店

〈和歌山県〉和歌山カーニバル店

〈島根県〉イオン松江店／ゆめタウン出雲店／松江学園通り店

〈岡山県〉倉敷四十瀬店

〈広島県〉広島本通店

〈高知県〉知寄町店

〈佐賀県〉佐賀北バイパス店

〈熊本県〉サクラマチクマモト店／ゆめタウンはません店

【事前ネット予約なし・店頭販売のみ】

〈神奈川県〉横浜ジョイナス店／横浜西口店／ジョイナス二俣川店

〈静岡県〉静岡清水店