組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！どんなボトムを合わせるかで行き先を変えられる、使い勝手のいいごくシンプルなリブトップス。変化をつけやすく、どんな予定にもフレキシブルに対応するシンプルな1枚をご紹介。【POINT】シャリ感のあるドライな質感のリブニットカーディガン。体のラインを拾いすぎないハリのある素材とすそが開くボタン配置に