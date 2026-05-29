「煙のない社会」の実現を目指し、20歳以上の喫煙者に対して、紙巻たばこから“煙の出ない製品”への切替えを促進しているフィリップ モリス ジャパン。同社は2026年5月27日より、「IQOS」の参加型ブランドエンゲージメントプラットフォーム「IQOS Together X」のキャンペーンを実施する。【写真】「IQOS Together X」で当たる限定デザインの「IQOS イルマ i プライム ブリーズブルー」“心ふるえる発見”をテーマに、今年も「IQOS