スペイン旅行や限定デザインの「IQOS」が当たる！「IQOS Together X」キャンペーンが今年も実施
「煙のない社会」の実現を目指し、20歳以上の喫煙者に対して、紙巻たばこから“煙の出ない製品”への切替えを促進しているフィリップ モリス ジャパン。同社は2026年5月27日より、「IQOS」の参加型ブランドエンゲージメントプラットフォーム「IQOS Together X」のキャンペーンを実施する。
【写真】「IQOS Together X」で当たる限定デザインの「IQOS イルマ i プライム ブリーズブルー」
「IQOS Together X」は、今年で3年目の実施となる。同プラットフォームを用いたキャンペーンでは、“心ふるえる発見”をコンセプトに、抽選で旅行や賞品をプレゼントするほか、IQOSの世界観を体験できるイベントなどを開催。これらを通じて、IQOSのブランド価値に触れる機会を創出する考えだ。
フィリップ モリス ジャパン コンシューマーPRのエリック 游さんは「『IQOS Together X』は、IQOSのブランド価値への理解を深めていただくと同時に、加熱式たばこに対する理解を広げることを目的に、IQOS誕生10周年となる2024年にスタートした参加型ブランドキャンペーンです。本キャンペーンの大きな特徴は、IQOSユーザーに限らず日本在住の20歳以上の喫煙者であれば、製品の購入や来店の必要なく、どなたでも参加いただける点にあります」と説明。
そして、5月27日にスタートするキャンペーン第1弾の“心ふるえる発見”の旅として、芸術・歴史・文化に深く触れることができるスペイン5泊7日の旅を発表。
エリック 游さんは「今回の旅は、バルセロナ、グラナダという2つの都市を巡る構成となっています。異なる文化背景を持つこの2つの都市で、参加者が新しい視点に触れ、自分自身の可能性の広がりを感じられるよう、体験をゼロから設計いたしました。旅を通じて好奇心が刺激され、異文化との出合いや未知の体験をしながら、一人ひとりが“まだ見ぬ自分”に出合うことを目指しています」と話す。
また、同キャンペーンでは「毎日当たる賞品」として、国内1泊2日の旅行をはじめ、限定デザインの「IQOS イルマ i プライム ブリーズブルー」、「4K液晶テレビ レグザ Z670N」など、日常に喜びをもたらす20万個以上の賞品がラインナップ。
そのほか、国内の主要音楽フェスティバルでの大型ブースの設置や、エンターテインメント施設でのイベント開催なども予定(※詳細は後日案内)しているので、抽選キャンペーンと併せて「IQOS Together X」の特設サイトをチェックしてみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「IQOS Together X」で当たる限定デザインの「IQOS イルマ i プライム ブリーズブルー」
フィリップ モリス ジャパン コンシューマーPRのエリック 游さんは「『IQOS Together X』は、IQOSのブランド価値への理解を深めていただくと同時に、加熱式たばこに対する理解を広げることを目的に、IQOS誕生10周年となる2024年にスタートした参加型ブランドキャンペーンです。本キャンペーンの大きな特徴は、IQOSユーザーに限らず日本在住の20歳以上の喫煙者であれば、製品の購入や来店の必要なく、どなたでも参加いただける点にあります」と説明。
そして、5月27日にスタートするキャンペーン第1弾の“心ふるえる発見”の旅として、芸術・歴史・文化に深く触れることができるスペイン5泊7日の旅を発表。
エリック 游さんは「今回の旅は、バルセロナ、グラナダという2つの都市を巡る構成となっています。異なる文化背景を持つこの2つの都市で、参加者が新しい視点に触れ、自分自身の可能性の広がりを感じられるよう、体験をゼロから設計いたしました。旅を通じて好奇心が刺激され、異文化との出合いや未知の体験をしながら、一人ひとりが“まだ見ぬ自分”に出合うことを目指しています」と話す。
また、同キャンペーンでは「毎日当たる賞品」として、国内1泊2日の旅行をはじめ、限定デザインの「IQOS イルマ i プライム ブリーズブルー」、「4K液晶テレビ レグザ Z670N」など、日常に喜びをもたらす20万個以上の賞品がラインナップ。
そのほか、国内の主要音楽フェスティバルでの大型ブースの設置や、エンターテインメント施設でのイベント開催なども予定(※詳細は後日案内)しているので、抽選キャンペーンと併せて「IQOS Together X」の特設サイトをチェックしてみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。