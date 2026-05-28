マンションの窓を清掃中に携帯番号を差し出された翔太！出会いのない職場に一筋の光【漫画】本編を読むSNSで読者と直に繋がれる昨今、コマkoma(@watagashi4)さんがTwitterに投稿した『窓拭きお兄さんが告られておじさんたちが奮闘する漫画』が｢ツイバズ｣に速報されるほど話題を呼んでいる。本作は、窓拭き清掃員の翔太がマンションの女の子から手渡された携帯番号のメモを汗で切らしてしまい、会社の同僚や上司たちが彼女の住まい