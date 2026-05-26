「新卒で入った会社で精神病になってニートになった話」より【漫画】本編を読む自分の仕事を終えて定時に退社すると｢社内の空気を悪くしている｣と注意され、トイレに行く前には先輩への報告を求められる。新卒で入った会社での理不尽な体験から心身ともに不調をきたし、パニック障害、適応障害、抑うつ状態となって退職したけろちゃん(@kerochan_manga)さん。そんな壮絶な実体験を描いた漫画『新卒で入った会社で精神病になってニ