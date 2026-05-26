日本空港ビルデング株式会社は、2026年5月22日から羽田空港公式ネットショップ「HANEDA Shopping」および第2ターミナル3階「Tokyo's Tokyo」で、ペンギンのキャラクターで人気のイラストレーター・坂崎千春さんによる羽田空港限定ペンギングッズを販売中。【写真を見る】空へ旅立つ「天空ペンギン」があしらわれたトートバックはおでかけのお供にぴったり！ペンギンのキャラクターで人気のイラストレーター・坂崎千春さんと羽田空