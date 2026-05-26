フレンチアルプス生まれのナチュラルミネラルウォーターブランド「エビアン(R)」が、2026年でブランド誕生200周年を迎える。これを記念し、「evian200祭」をテーマにした限定デザインボトルコレクション全5種が、2026年5月25日より全国で順次販売されている。【画像】エビアン創業200周年を記念して発売される限定デザインボトル全5種【画像】エビアン創業200周年を記念して発売される限定デザインボトル全5種エビアンは、フレンチ