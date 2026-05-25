娘の友だちは放置子？【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読むXやInstagramで漫画を発信しているエェコ(@nakiri_aik)さんは、読者から提供されたご近所トラブルや子育ての体験談などを描いている。日常と隣り合わせの出来事が多く、読みながらぞっとしたり驚きを覚えたりする作品が多い。今回は、ママ友が「放置子」に遭遇した実体験に基づく作品を紹介する。■放置を否定する両親と母親の疑念娘の友だちは放置子？_P001-184【再校