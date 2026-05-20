2026年5月20日より、マクドナルドは日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ「ご当地マック」シリーズの新作を期間限定で発売する。これに伴い、都内で発表イベントが開催されたので、その味わいをひと足早くチェックしてきた。【写真】黒胡椒の辛みがキリリと効いた「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」。サイドメニューのポテトも進みそうな味わい新「ご当地マック」を食べ比べてみた！新作は、「北海道じゃがチーズてり