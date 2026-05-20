「なぜトイレ中に限って来る？【漫画】本編を読むトイレに駆け込んだ瞬間に響く「ピンポーン！」の音。慌てて飛び出せばトラックは去り、ようやく受け取った荷物を開ければ見知らぬ他人の注文品……。2026年5月現在、SNSで「わかりすぎて辛い」「あるあるすぎて吹いた」と爆発的な共感を呼んでいるのが、元宅配ドライバーの漫画家・ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんのブログ『運び屋ゆきたの漫画な日常』だ。日々、玄関先で繰り