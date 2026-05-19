修理受付に現れた「変わった客」【漫画】本編を読む高級な包丁やこだわりの調理器具が美しく陳列されたキッチン雑貨店。そのお店で店長を務めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さんのもとには、日々さまざまなお客が訪れる。2026年5月現在、SNSやブログで「接客業のリアルが詰まってる」「いろいろな意味で考えさせられる」と反響を呼んでいるのが、店舗に持ち込まれた「修理依頼」にまつわる2つのおかしなエピソードだ。ブログ「