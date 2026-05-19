恐怖と不安しかない猫の表情に注目！【漫画】本編を読む一匹の野良猫が、人間に無理やり「保護」されるところから物語は始まる。狭いケージ、見知らぬ天井、そして自分を見てなぜか嬉しそうに笑う人間。2026年5月現在、猫を愛する人々の間で「これは泣く」「うちの子と重なる」と話題を呼んでいるのが、かっく(@cak221)さんの漫画『愛に理由はないから』だ。自由を奪われたと思っていた猫が、いつしか人間の帰りを待ちわびるように