人の声に落ち込んでしまったら…。「オレを嫌いな人はオレも嫌い！」アニキの名言で元気が出る【漫画】本編を読む「どうしてあんなことを言ったんだろう」「自分はなんてダメなんだ」……。一日の終わりに自分を責める「一人反省会」で、どんよりした気持ちを抱えていませんか？そんな悩める人々の救世主となっているのが、コハラモトシ(@kohara_motoshi)さんの著書『一人反省会をして、いつも落ち込んでしまう人へ』(日本実業出版