星哉のカメラには「10分後に死ぬ人の写真が写る」運命は回避できるのか？ 【漫画】本エピソードを読むある事故による昏睡から目覚めたカメラマン、星野星哉。彼が引き換えに得たのは、激しい頭痛とともに「10分後の未来(死)」を写し出す異能だった。これまで「自分には何もできない」と運命を直視せず、写真を消去し続けてきた星哉。しかし、病院のロビーでカメラが捉えたのは、かつての同級生・大谷力が車にひかれる10分後の姿だ