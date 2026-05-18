陣痛が続くのに全然産まれない…。【漫画を読む】拷問のような陣痛に苦しむ妊婦だが…!?Reina(@Reina770)さんが自身の出産体験をもとに描いたエッセイ漫画「出産レポ」が注目を集めている。毒親のもとで育ちながらも、信頼できる伴侶と出会い、妊娠・出産を経験したReinaさん。しかし待っていたのは、“想像をはるかに超える壮絶な出産”だった。今回は本作の1〜18話を紹介するとともに、3日間続いた陣痛当時の心境について話を聞