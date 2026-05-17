休みの日、約束を反故する夫【漫画】本編を読む打算で結婚したものの、夫とのすれ違いから家政婦のような扱いに不満を募らせるハル。パート先で出会った男性に惹かれていく葛藤を描いた、ただっち(＠tadatsuchi5555)さんの漫画『夫がいても誰かを好きになっていいですか？』が話題だ。本作に込められた人間のリアルな心理について話を聞いた。■打算的な結婚と夫婦のひずみ第5話「夫婦の休日」011第5話「夫婦の休日」012第5話「夫