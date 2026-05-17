柴犬兄妹のお気に入りはカーテン。その成長(？)具合はどうなっている!?【漫画＆写真】柴犬とカーテンの穴／別パターンの写真も全公開！育児や家事の“あるある”4コマで人気を集め、コミックエッセイ『カエル母さん』(ぴあ)も出版しているユウコトリトリ(@yuko_toritori)さん。会社員として働きながら3人の子どもを育てるワーキングママでもあるユウコトリトリさん一家に、2022年、新たに柴犬の兄妹が仲間入りした。そんな一家の日