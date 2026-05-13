白い服を着る機会が増えてくるこれから。デリケートな色なだけに、汚れや劣化がすぐに目立ってしまう「白」。そこで、お洗濯のプロたちに、品のよさ・清潔感を維持できる、白いアイテムのメンテナンス方法を教えてもらいました。「洗剤・漂白剤」白だからってなんでもいい？粉末タイプでより白くハナさん（洗濯ブロガー）：白は色移りしやすいので、白いものだけで洗いましょう。さらに美しくするなら、白を塗り直すような働きのあ