頼んでない荷物は受け取らなくてもいい？【漫画】本編を読む突然届いた宅急便が、代引きで2万5600円と言われた。頼んだ覚えはないけれど、もしかして家族の誰かが頼んだものかも…と思って支払ってしまう。近年では、このような注文してもいない商品を勝手に送りつける「送りつけ詐欺」が流行している。今回は、長年宅配業界で働いてきた、ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)さんが描く「運び屋ゆきたの漫画な日常」から「頼んでな