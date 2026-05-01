組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！オーセンティックなシャツスタイルを次なる季節へ向けてリネンにチェンジ。胸元まで大胆に開けた意図的な着くずしでナチュラルな素材に色香を添えて。リネン100％のオーバーシャツ。体のラインが泳ぐゆったりとした身ごろと、ほのかな透け感が華奢見えに貢献。ダークネイビーを軽く見せるドライタッチな素材で